Hannover 96 gegen Arminia: Rolf "Rollo" Fuhrmann kommt als Field-Reporter (mit Video)

Für das Spiel SV Arminia gegen Hannover 96 am Donnerstag, 31. August 2017 , kommt Rolf Fuhrmann extra von Mallorca ins Eilenriedestadion geflogen, um den Spielern und Trainern gewohnt knackig auf den Zahn zu fühlen. Anpfiff ist um 18 Uhr. Wie Fuhrmann sich am heimischen WG-Tisch auf den Einsatz vorbereitet, seht Ihr hier im Video.

Prominente Unterstützung für ein prominentes Derby. Reportlegende Rolf Fuhrmann kennt die Fußballplätze in Deutschland wie kein Zweiter. Eigentlich hat sich der Kultkommentator in die Rente verabschiedet. Doch der Sportbuzzer holt „Rollo“ zurück aufs Spielfeld.

Zusammen mit Stadionsprecher Christoph Dannowski kommentiert Rolf Fuhrmann das Spiel für Euch im Stadion. Ein Grund mehr, bei dieser Fußball-Party dabei zu sein.

Ein weiterer Grund: Die Zuschauereinnahmen gehen je zur Hälfte an die Sportstiftung der Neuen Presse und den SV Arminia. Stehplätze kosten neun Euro (ermäßigt fünf), Sitzplätze 15 Euro (ermäßigt 10). Tickets sind ab sofort in den Geschäftsstellen und Ticketshops von HAZ und NP sowie in den 96-Fanshops erhältlich.

Weitere Infos über das Spiel und die große Geschichte der Stadtderbys findet Ihr auf unserer Themenseite.