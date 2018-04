Rom-Präsident springt nach Champions-League-Sieg in Brunnen [Video]

Für den FC Barcelona ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen, bei der AS Rom war der Klub-Boss der einzige, der in den Brunnen fiel beziehungsweise freiwillig sprang. Hier erfahrt ihr, was genau hinter dieser Aktion steckt!

Touristen müssen hohe Strafen zahlen, wenn sie in römischen Brunnen ein Bad nehmen. Und James Pallotta, der Präsident des AS Rom? Nach der Fußball-Sensation gegen Barcelona in der Champions League sprang er vor Freude in den Brunnen auf der zentralen Piazza del Popolo. Umringt von unzähligen Fans im Freudentaumel, die die ganze Nacht den 3:0-Sieg ihrer Mannschaft gegen Barça und den ersten Einzug ins Halbfinale in der Geschichte des Klubs feierten.

Auf einem Video war zu sehen, wie sich Pallotta rücklings in den Brunnen wirft. Eigentlich steht auf Baden in den historischen Becken in Rom eine Strafe von bis zu 500 Euro. Der Sprecher der AS Rom bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass Pallotta am Mittwoch Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi treffen werde, um sich für das Bad zu entschuldigen. Er werde die Strafe bezahlen, hieß es.

Der Geschäftsmann aus Boston hat zusammen mit drei anderen Amerikanern 2011 den Fußballklub gekauft. Am Mittwoch stand noch ein Termin mit Raggi in seinem Terminkalender: Der Hauptstadtklub plant ein neues, dem Kolosseum nachempfundenes Stadion.

Medien und Konkurrenten staunen über die magische Nacht von Rom

Die Freude über den Sieg trübt das freilich nicht. „La notte magica“, also von der „magischen Nacht“ schwärmten die Zeitungen. „Kaiserlich!“, titelte die Zeitung Gazzetta dello Sport. „RoMagica!“ Selbst eingefleischte Fans der Konkurrenz Juventus Turin mussten ihren Hut ziehen. „Wenigstens an einem Abend Forza #Roma!“, twitterte Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni kurz nach dem Spiel im römischen Olympiastadion. Er ist zwar Römer, aber Juve-Fan. Für seine Mannschaft musste er allerdings noch bangen: Juventus musste am Mittwoch einen 0:3-Rückstand gegen Real Madrid aufholen, um ins Halbfinale zu kommen.

Pressestimmen zum Rom-Wunder gegen Barcelona Die AS Rom schaffte die Sensation und schaltete den FC Barcelona in der Champions League aus. Hier sind die internationalen Pressestimmen zur Nacht von Rom! © Michael Regan/Getty Images Überschwänglich reagiert die "Gazzetta dello Sport" auf die verrückte Nacht im Olimpico. Laut der italienischen Sportzeitung war es eine wundervolle Nacht, in der Barça mit 0:3 vernichtet wurde. © Screenshot Roma-Trainer Eusebio Di Francesco denkt schon einen Schritt weiter und erklärt laut "Tuttosport": "Jetzt müssen wir an das Finale glauben". © Screenshot Die "Corriere dello Sport" staunt über das "verrückte Olimpico", in dem 60.000 begeisterte Tifosi ihren Augen ebenfalls nicht trauen konnten. © Screenshot Die spanische "El mundo deportivo" spricht von einem historischen Debakel für Barça und geht hart mit den Katalanen ins Gericht. "Verprügelt und eliminiert", lauten die Schlagworte. © Screenshot Für die "Marca" ist es am schlimmsten, dass der Einzug Roms ins Halbfinale auch noch gerecht war. Das Blatt machte vor allem vier Spieler dafür verantwortlich: Luis Suárez, Umtiti, Semedo und Alba waren als Touristen unterwegs. © Screenshot Die spanische Sportzeitung "AS" unterstellt Superstar Lionel Messi, dass er seit 2011 kein gutes Viertelfinalspiel in der Champions League mehr abgeliefert hat. Eine harte Kritik! © Screenshot Auch die deutschen Gazetten reagieren überrascht und begeistert zugleich auf das Wunder von Rom. Laut "Focus" erlebten wir einen völligen Kontrollverlust. © Screenshot "Sport1" spricht von einer Sensation und lobt den Ex-Wolfsburger Edin Dzeko, der entscheidenden Anteil am Erreichen des Halbfinales hatte. © Screenshot Kaum zu glauben: Kostas Manolas besiegelte laut "The Guardian" das historische Comeback der Roma und schoss Barcelona raus. © Screenshot Die Torschützen Dzeko, De Rossi und Manolas sorgten laut "The Sun" für ein Schock-Comeback - aus Sicht des großen FC Barcelona natürlich. © Screenshot Auch dem Nachbarland Italiens ist der Wahnsinn von Rom nicht entgangen. Der Schweizer "Blick" fasst das irre Rückspiel detailliert zusammen - von einem Präsident, der vor Freude in den Brunnen sprang bis zu einem Sieg-Torschützen, der eine Woche zuvor noch der Eigentor-Depp war. © Screenshot Aus Frankreich bekommt die AS Rom jede Menge Lob aus der "Le Parisien"-Redaktion. Auch dort hatte niemand damit gerechnet, dass der Serie-A-Klub Barcelona eliminieren kann. © Screenshot

