BVB-Torwart Roman Bürki nennt Grund für Leistungsexplosion - und den besten Keeper Europas

Auf die Zusammenarbeit mit einem Mentaltrainer führt Torwart Roman Bürki von Borussia Dortmund seine Leistungssteigerung in dieser Bundesliga-Saison zum Teil zurück. „Er ist eine echte Vertrauensperson aus der Schweiz. Anders geht es auch nicht: Um mich öffnen zu können, muss ich totales Vertrauen haben. Wir kannten uns schon, als ich noch in der Schweiz spielte“, sagte der Schlussmann des Tabellenführers im Interview mit dem Kicker. Bürki tritt mit dem BVB am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales bei Tottenham Hotspur an. Die Dortmunder wollen und müssen nach drei eher schwachen Spielen eine Reaktion zeigen.