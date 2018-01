Ronald Reng in der Viererkette: Streitfall Goretzka - Tönnies ist unanständig

Im 55. Jahr der Bundesliga, nach ungefähr 5000 Spielertransfers, sollte es nicht mehr ganz überraschend kommen, dass Profifußballer so etwas tun: den Verein wechseln. Demnach würde auch der ungefähr 5001. Arbeitsplatzwechsel niemanden groß jucken – oder wie erleben Sie gerade Ihren angekündigten Abgang vom FC Schalke 04 zu Bayern München, Leon Goretzka?

Wir alle wissen, dass der Profifußball per Definition ein Geschäft ist, aber blind für diese Realität erwarten wir Zuschauer noch immer Vereinstreue von den Spielern. Wir messen sie, obwohl wir es besser wissen, an unseren eigenen Gefühlen für einen Verein wie Liebe und Treue. Das ist irrsinnig. Und das ist die Basis des Fußballs: Denn ohne die übersteigerten Emotionen, die Fans in das Spiel projizieren, wäre Fußball nur eine technische Übung. Der Profifußball lebt von seinem Publikum, und das Publikum liebt den Fußball in der Mehrzahl, weil es dort 90 Minuten pro Woche Ferien vom rationalen Leben machen kann: Im Stadion darf man den Verstand ausschalten; nur fühlen: sich freuen, trauern, lieben, verfluchen.