Ronald Reng: Deshalb kann Atlético Madrid Stars wie Antoine Griezmann halten

Heute spricht die ganze Fußballwelt von Pulisic und den anderen jungen Dortmunder Sturm-und-Drang-Spielern. Und weil sie so aufregend spielen, wird sicher bald auch wieder über ihre Berater geredet: Bahnen sie die Verkäufe von Sancho, Bruun Larsen oder eben Pulisic an? Bei der Borussia, die eine halbe Stufe unter den Marktführern wie Manchester City oder Barcelona steht, bedienen sich diese auf der Suche nach Verstärkung besonders gern. Die dramatisch inszenierten Abgänge von Dembélé und Aubameyang sind noch frisch im Gedächtnis. Doch muss dieses Wegkaufen in Dortmund wirklich immer so weitergehen?