Ronaldo beim VfB Stuttgart? 1994 wäre das damals 18-jährige Talent beinahe von Ralf Rangnick zu den Schwaben gelotst worden. "Ich kann Ronaldo nicht verkaufen, die Leute würden mir das nie verzeihen", beteuerte der Klubchef und trieb den Verkaufspreis so in die Höhe - bei fünf Millionen Dollar stieg Stuttgart aus und den späteren dreifachen Weltfußballer zog es zu PSV Eindhoven. "Stuttgart war der erste Klub, der sich für mich interessiert hat", so Ronaldo später. © getty