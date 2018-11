Ronaldinho ist pleite: Reisepass von Brasilien-Star eingezogen

2002 holte ihn der FC Barcelona für 32,25 Millionen Euro aus Paris. In Katalonien spielte er sich schnell in den Mittelpunkt und konnte sich einen Ruf als Weltstar erspielen. Auch der Verein erlebte mit ihm einen Aufschwung. In den ersten beiden Jahren errang er zwar noch keine Titel mit den Katalanen, im dritten Jahr sollte es jedoch klappen: In der Saison 2004/05 verhalf er Barça zur ersten Meisterschaft seit 1999. Mit neun Toren und zehn Vorlagen trug er seinen Teil dazu bei.