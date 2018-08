Ronaldo-Debüt: Chievo Verona gegen Juventus Turin live im Online-Stream schauen

Die Partie Chievo Verona gegen Juventus Turin am Samstag (18 Uhr) warf in der norditalienischen Stadt Verona ihre Schatten voraus. Mit Ticketpreisen von bis zu 150 Euro erlebte der Stadtteilklub einen unglaublichen Run auf die Tickets zum Spiel gegen den italienischen Rekordmeister und Superstar Cristiano Ronaldo (33).

Der 117 Millionen Euro teure Wechsel von „CR7“von Real Madrid zu Juve – der Portugiese behält in Turin selbstredend seine Rückennummer – war der Paukenschlag in der Serie A in diesem Sommer. „Ich bin sehr ambitioniert, will mich nicht auf dem Erreichten ausruhen“, sagte der erst am 30. Juli zum Team von Juve-Coach Massimiliano Allegri gestoßene Ronaldo, „es war eine leichte Entscheidung, zu Juve zu gehen. Es ist der größte Klub Italiens und eines der besten Teams der Welt.“ Auch der ehemalige Bayern-Profi Douglas Costa spielt seit Sommer fest verpflichtet nach einem Leihgeschäft für Juventus Turin. „Es ist unmöglich, mit Cristiano Ronaldo im Training mitzuhalten. Wenn wir kommen, ist er schon da, wenn wir gehen, trainiert er immer noch. Ich habe noch nie einen Spieler wie ihn gesehen“, so die Eindrücke des Brasilianers zu den ersten 16 Tagen mit Ronaldo.