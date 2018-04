Ronaldo, Messi und Co. - Diese fünf Stars verdienen fast 400 Millionen Euro im Jahr

Über 14 000 Euro verdient Lionel Messi - pro Stunde! Und das ob er spielt, isst, schläft oder Urlaub macht, kurz: rund ums Jahr. Zählt man nur seine tatsächliche Spielzeit für den FC Barcelona, so kommt der Argentinier auf einen Stundenlohn von 1,8 Millionen Euro oder 30 000 Euro pro Minute! Insgesamt verdiente der fünffache Weltfußballer laut France Football in der laufenden Saison bereits 126 Millionen Euro. Die fünf bestbezahlten Fußball-Verdiener um Messi und Ronaldo kommen gar auf beinahe 400 Millionen Euro. Nur gut sechs Monate hätte dieses Quintett benötigt, um Neymars Mega-Transfer von Barcelona nach Paris für 222 Millionen Euro zu finanzieren. Die Mega-Summen setzen sich aus dem Gehalt beim Klub, Prämien, Werbe- und Sponsoreneinnahmen und etwaigen sonstigen Einkünften zusammen.

Dem französischen Blatt zufolge überholt Lionel Messi Cristiano Ronaldo jetzt also in der Statistik der Großverdiener. Noch im vergangenen Jahr hatte der Portugiese das Ranking vor seinem argentinischen Liga-Konkurrenten angeführt. Möglich soll den Führungswechsel vor allem Messis neuer Mega-Vertrag bei Barcelona gemacht haben. Mit Gerard Pique und Gareth Bale sind jeweils ein Teamkollege von Messi und CR7 ebenfalls in den Top-5 der Fußball-Großverdiener vertreten. Der Brasilianer Neymar von Paris Saint-Germain komplettiert das Aufgebot.