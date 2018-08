Ronaldo-Nachfolger bei Real Madrid - No Name bekommt seine Trikotnummer 7

19.) Thomas Lemar wechselte 2018 für 70 Millionen Euro von der AS Monaco zu Atlético Madrid. © imago/ITAR-TASS

13.) James Rodriguez wechselte 2014 für 80 Millionen Euro vom AS Monaco zu Real Madrid. © imago/allerphotos

5.) Ousmane Dembélé ist der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Der 20-jährige Offensivmann wechselte für 105 Millionen Euro plus möglichen 30 Millionen Euro Bonus zum FC Barcelona. © imago

4.) Cristiano Ronaldo war einst teuerster Fußballer der Welt. Nach seinem Wechsel zu Juventus Turin wird der ehemalige Superstar von Real Madrid wieder in die Top 5 der teuersten Fußballer der Welt rutschen. Seine Ablöse liegt laut Juventus bei 112 Millionen Euro. © dpa

Real-Spieler lehnten Trikotnummer ab

Nach Informationen des Portals Goal und des spanischen Radiosenders Cadena Cope vergibt Real die Ronaldo-Zahl tatsächlich neu - allerdings an einen No Name.