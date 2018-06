Wildes Gerücht: FC Bayern mögliches Transfer-Ziel von Cristiano Ronaldo

Anzeige

Diese Meldung sorgte in der Fußball-Fans weltweit für Aufsehen: "Ronaldo verlässt Real", titelte die portugiesische Zeitung Record am Donnerstag und fügte hinzu, die Entscheidung sei „unwiderruflich“. Grund sei, dass die Real-Führung den Forderungen des 33-Jährigen nach einer Verbesserung seiner Bezüge nicht nachkommen wolle. Schon nach dem Champions-League-Finale 2018 deutete Ronaldo seinen Abschied an: "Es war schön, bei Real zu sein", sagte er. Nun bringt das spanische Sport-Blatt AS schon drei mögliche Transfer-Ziele ins Spiel: Paris St.-Germain, Manchester United - und sogar den FC Bayern München!

Er ist einer der erfolgreichsten Spieler der Geschichte: Wir präsentieren die Bestmarken von Cristiano Ronaldo. Als erster Spieler knackte Cristiano Ronaldo in der Champions League die 100-Tore-Marke – aktuell liegt Ronaldo bei 130 Treffern. © imago Ronaldo ist der erste Spieler, der bei vier verschiedenen Endrunden der Europameisterschaft ein Tor erzielt hat: 2004, 2008, 2012, 2016. © imago Mit 13 Treffern in Halbfinals der Champions League überholte Ronaldo Real-Legende Alfredo di Stefano. Mit dem siebten Dreierpack in einem Königsklassen-Spiel zog Ronaldo mit Konkurrent Lionel Messi vom FC Barcelona gleich. © imago Ronaldo gelang als erster Spieler der Europacup-Geschichte ein Dreierpack gegen Atlético Madrid. © imago Sechsmal wurde die Real-Legende Torschützenkönig der Champions League. © imago Kein Spieler traf jemals öfter in den europäischen Topligen als Cristiano Ronaldo. Insgesamt hat der Portugiese 398 Tore in Premier League und La Liga auf dem Konto. © imago Mit 22 Treffern ist Ronaldo der Atlético-Schreck – kein Spieler traf öfter gegen den Stadtrivalen von Real. © imago Im Oktober 2015 stieg er mit damals 324 Toren zum alleinigen Rekordtorschützen von Real Madrid auf. Aktuell steht CR7 bei sagenhaften 448 Toren. © imago Bereits 2013 kürte er sich zum alleinigen Rekord-Torjäger seiner Nationalmannschaft mit 48 Toren und überholte damit Legende Eusebio. Mittlerweile sind es 81 Treffer. © imago Ballermann: Mit 17 Toren in elf Spielen hält Ronaldo den Rekord für die meisten Tore in einer Champions-League-Saison (Saison 2013/14). © imago 60 Treffer gelangen Ronaldo in K.o-Spielen der Champions League. Rekord! © imago Vier Mal ergatterte Ronaldo den "Goldenen Schuh" für den erfolgreichsten Torjäger Europas. Gemeinsam mit Messi hält er damit die Bestmarke. © imago Mit 149 Länderspielen ist Ronaldo Rekordnationalspieler Portugals. © imago

Ronaldo würde Bayern-Gehaltsgefüge sprengen

Ronaldo zum FC Bayern? Ein Transfer, der überhaupt nicht zur Philosophie der Münchener passen würde - und wenig bis gar nicht realistisch ist. Ronaldo mag zwar der aktuell beste Fußballer der Welt sein, doch er ist auch bereits 33 Jahre alt. Und: Warum sollten die Bayern für einen Mega-Star ihr komplettes Gehaltsgefüge sprengen? "CR7" soll schon jetzt 21 Millionen Euro pro Saison verdienen - doch das war dem Portugiesen zu wenig, weshalb es jetzt zum Bruch mit Real gekommen sein soll. Ronaldo forderte angeblich 80 Millionen Euro Brutto. Zum Vergleich: Bei den Bayern sind aktuell Robert Lewandowski und Thomas Müller mit geschätzten 15 Millionen Euro pro Spielzeit die Topverdiener.

Zumal auch die Ablöse Ronaldos, der noch einen Vertrag bis 2021 bei den Königlichen besitzt, beträchtlich sein dürfte. Nach Informationen der AS beträgt die Fixsumme für einen Transfer des fünfmaligen Weltfußballers zwar 1 Milliarde (!) Euro, allerdings sollen die Real-Verantwortlich bereits bei einem "akzeptablen" Angebot gesprächsbereit sein. Madrid versuche nämlich angeblich, einen Deal mit PSG-Superstar Neymar abzuschließen. „Die Tür für Nemyar ist immer offen“, wird dessen brasilianischer WM-Kollege und Real-Spieler Marcelo auf Sky Sports zitiert. Der Wechsel Neymars nach Madrid sei unausweichlich. Die Ronaldo-Ablöse soll demnach in einen Neymar-Transfer reinvestiert werden. Vermutlicher Kostenpunkt laut AS: 400 Millionen Euro.

Direkter Tausch mit Neymar?

Bleiben nur noch Paris St.-Germain und Manchester United als mögliche Abnehmer für den Madrilenen. Ronaldo spielte bereits von 2003 bis 2009 bei ManUnitd, ehe er den englischen Rekordmeister für die damalige Sensations-Ablösesumme 94 Millionen Euro verließ. Seine Sympathie für die "Red Devils" soll noch immer bestehen.

Ein Paris-Transfer würde dagegen noch mehr Sinn machen. So könnte es zu einem spektakulären Tausch mit Neymar kommen, wie die AS spekuliert. Realistisch wäre der Tausch deshalb, weil PSG die Mittel hätte, einen Weltstar wie Ronaldo nach dem Neymar-Abgang zu finanzieren - und ihm sogar seine gewünschte Gehaltserhöhung geben könnte. Neymar soll in Paris rund 37 Millionen Euro verdienen - zudem soll Präsident Nasser Al-Khelaifi ein großer Bewunderer Ronaldos sein.

Die teuersten Transfers im Weltfußball Neymar pulverisiert den Rekord! 222 Millionen Euro hat der Transfer des brasilianischen Superstars des FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gekostet. Wir blicken zurück auf seine Vorgänger: Das sind die teuersten Spieler der Fußballgeschichte! © imago 2.) Der FC Barcelona reagierte im Januar 2018 auf die Neymar-Verpflichtung - mit dem Wechsel von Philippe Coutinho, der für 160 Millionen Euro vom FC Liverpool kam. © imago 3.) Der zweite Knaller-Transfer von PSG war der von Kylian Mbappé, der im Sommer 2017 zunächst auf Leihbasis aus Monaco kam. Aber: Durch den Nichtabstieg der Pariser (soviel steht schon fest) wird der Transfer für 145 Millionen Euro fix. © imago 4.) Ousmane Dembélé ist der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Der 20-jährige Offensivmann wechselte für 105 Millionen Euro plus möglichen 30 Millionen Euro Bonus zum FC Barcelona. © imago 5.) Paul Pogba wechselte 2016 für offiziell 105 Millionen Euro von Juventus Turin zurück zu Manchester United. © imago 6.) Gareth Bale wechselte 2013 offiziell für 91 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Real Madrid. Inoffiziell wird spekuliert, dass er knapp über 100 Millionen Euro gekostet habe. Angeblich soll Cristiano Ronaldo gefordert haben, dass er offiziell der teuerste Spieler bleibt. © imago/sven simon 7.) Cristiano Ronaldo wechselte 2009 für 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid. © imago/ VI Images 8.) Gonzalo Higuain wechselte letzten Sommer (2016) für 90 Millionen Euro von SSC Neapel zu Juventus Turin. © imago/gribaudi/imagephoto 9.) Nochmal Top Ten: Neymar wechselte 2013 für 86,2 Millionen Euro vom FC Santos zum FC Barcelona. © imago/aflosport 10.) Der Belgier Romelu Lukaku (r.) wechselte zur Saison 2017/2018 vom FC Everton zu Manchester United. Ablöse: 84,7 Millionen Euro. © imago 11.) Luis Suarez wechselte 2014 für 81 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona. © imago/marca 12.) James Rodriguez wechselte 2014 für 80 Millionen Euro vom AS Monaco zu Real Madrid. © imago/allerphotos 13.) 78,8 Millionen Euro gab der FC Liverpool im Januar 2018 für Southamptons Verteidiger Virgil van Dijk aus. © Getty 14.) Zinedine Zidane wechselte 2001 für 76 Millionen Euro von Juventus Turin zu Real Madrid. © imago/schiffmann 15.) Kevin De Bruyne wechselte 2015 für 75 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Manchester City. © imago/bpi 16.) Angel Di Maria wechselte 2014 für 75 Millionen Euro von Real Madrid zu Manchester United. © imago/bpi 17.) Zlatan Ibrahimovic wechselte 2009 für 69,5 Millionen Euro von Inter Mailand zum FC Barcelona. © imago/panoramic 18.) Raheem Sterling wechselte 2015 für 69 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Manchester City. © imago/sportimage 19.) Die Rückkehr von Stürmer Diego Costa vom FC Chelsea ließ sich Atlético Madrid im Januar 2018 rund 66 Millionen Euro kosten. © Getty 20.) Kaka wechselte 2009 für 65 Millionen Euro vom AC Mailand zu Real Madrid. © imago/cordonpress 21.) Alvaro Morata – der FC Chelsea setzte sich im Rennen um den spanischen Spitzenstürmer gegen Manchester United durch und verpflichtete ihn für 65 Millionen Euro von Real Madrid. © imago 22.) Auch Aymeric Laporte wechselte im Januar 2018 für 65 Millionen Euro den Verein. Der Baske kam von Athletic Bilbao zu Manchester City und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. © imago 23.) Edinson Cavani wechselte 2013 für 65 Millionen Euro vom SSC Neapel zu Paris Saint-Germain. © imago/panoramic 24.) Im Winter der Saison 2017/2018 zog Pierre-Emerick Aubameyang einen Schlussstrich unter seine Zeit in Dortmund und wechselte für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal. © imago 25.) Nochmal der Argentinier: Angel Di Maria wechselte 2015 für 63 Millionen Euro von Manchester United zu Paris Saint-Germain. © imago/panoramic

