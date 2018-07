Ronaldo-Wechsel zu Juventus: Holt Real Madrid James von Bayern München zurück?

Diese beläuft sich auf 42 Millionen Euro - zusätzlich zur Leihgebühr in Höhe von 13 Millionen Euro. Ein Deal, um den 27-jährigen Mittelfeldspieler bereits nach einem Jahr wieder in die spanische Hauptstadt zurückzuholen, dürfte die "Königlichen" also teuer zu stehen kommen - und erfordert die Zustimmung der Bayern. In München lieferte James mit acht Toren und 14 Vorlagen in 39 Pflichtspielen genügend Argumente für einen langfristigen Verbleib. Bayerns Klubbosse dürften sich von den Gerüchten aus Spanien nicht unter Druck setzen lassen. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hatte immer wieder betont, dass man in der Causa "keine Eile" und die Karten in der Hand habe.