Ronaldos Killer-Instinkt gibt den Ausschlag: Real Madrid bezwingt PSG

Keylor Navas: Paris kommt zwar oft in den gefährlichen Bereich, fordert den Costa-Ricaner aber nur selten. Beim ersten Gegentor ist er absolut machtlos, in Hälfte zwei ein ganz sicherer Rückhalt. NOTE 3

Toni Kroos: Der deutsche Nationalspieler holt sich immer wieder die Bälle tief in der eigenen Hälfte. Mit seiner aggressiven und cleveren Spielweise belebt Kroos das Real-Spiel. Will schon früh einen Strafstoß rausholen, hebt dabei aber zu sehr ab. Deutlicher ist es kurz vor der Pause, als Lo Celso ihn zu Fall bringt. NOTE 2

