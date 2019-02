Was war passiert? Abseits des Spielgeschehens beharken sich Fortuna-Abwehrspieler Niko Gießelmann und Pereira. Der Brasilianer des 1. FC Nürnberg holt dann plötzlich zum Schlag in den Unterleib seines Gegenspielers aus. Gießelmann ging zu Boden. Nach Auswertung der TV-Bilder greift schließlich der Videoassistent ein - Schiedsrichter Sascha Stegemann sieht sich daraufhin die Szene am Spielfeldrand via Monitor an und entscheidet dann auf Platzverweis für den Brasilianer.