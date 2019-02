Das hat es beim 1. FC Nürnberg noch nie gegeben. Der Tabellenletzte der Bundesliga hat nach nur vier Minuten einen seiner wichtigsten Spieler mit einer Roten Karte verloren. Matheus Pereira, die brasilianische Leihgabe von Sporting Lissabon, ließ sich im Aufsteiger-Duell bei Fortuna Düsseldorf bereits nach gerade einmal vier Minuten zu einer Tätlichkeit hinreißen - und kassierte dafür von Schiedsrichter Sascha Stegemann den Platzverweis. Der unparteiische entschied auf Rot für den 22-Jährigen nach Betrachtung der TV-Bilder via Videobeweis. Es war der schnellste Platzverweis in der Nürnberger Bundesliga-Geschichte.

Blitz-Rot: Pereira schlägt Gießelmann in den Unterleib

Was war passiert? Abseits des Spielgeschehens beharken sich Fortuna-Abwehrspieler Niko Gießelmann und Pereira. Der Brasilianer des 1. FC Nürnberg holt dann plötzlich zum Schlag in den Unterleib seines Gegenspielers aus. Gießelmann bleibt liegen. Nach Auswertung der TV-Bilder greift schließlich der Videoassistent ein - Schiedsrichter Sascha Stegemann sieht sich daraufhin die Szene am Spielfeldrand via Monitor an und entscheidet dann auf Platzverweis für den Brasilianer.