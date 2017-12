Roter Stern Belgrad gegen 1. FC Köln live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Alles oder nichts für den „Effzeh“ in Gruppe H in der Partie Roter Stern Belgrad gegen 1. FC Köln am Donnerstag (21.05 Uhr / live im SPORTBUZZER -Ticker ). Mit einem Sieg würden die Kölner unabhängig vom Ergebnis im Parallelspiel zwischen dem FC Arsenal und BATE Borisov auf jeden Fall in die K.o.-Runde der Europa League einziehen. Ein Remis könnte im günstigsten Fall dann reichen, wenn die Gunners den weißrussischen Serienmeister vor heimischer Kulisse schlagen können.

Eigentlich eine fast sensationelle Wende für den FC nach drei Niederlagen zum Start in die Europapokal-Comeback Saison. Wenn, ja wenn die triste Situation am Tabellenende der Bundesliga mit nur drei Punkten und die von der Kommunikation her zumindest fragwürdige Entlassung von Erfolgstrainer Peter Stöger (51) nicht die Stimmung eintrüben würden. Der Österreicher musste am Samstagabend im Anschluss an die Partie auf Schalke (2:2) gehen. Schon zuvor war in Köln durchgesickert, dass Nachwuchstrainer Stephan Ruthenbeck (49) übernehmen würde.