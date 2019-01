Rückrundenauftakt: So stark ist RB Leipzigs Gegner Borussia Dortmund

Zum Auftakt der Rückrunde wartet auf RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) eine der aktuell größten Herausforderungen im deutschen Fußball. Mit Borussia Dortmund kommt ein Club in die Messestadt, der sich in dieser Saison einmal mehr neu erfunden hat und nach einer überragenden Hinrunde mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz zwei von der Tabellenspitze grüßt. 42 Punkte, 44 Tore – nur einmal war eine BVB-Mannschaft nach der ersten Saisonhälfte besser als jetzt: in der Meistersaison 2010/11 unter Jürgen Klopp.

Heilsbringer Favre

Die zurückgekehrte Spielfreude, das perfekt eingestellte Pressing, die Gier nach dem dritten, vierten und fünften Tor, all das erinnert unter Heilsbringer Lucien Favre an den letzten großen Höhenflug der Borussia. Der Schweizer kam vor der Saison aus Nizza zum BVB. Favres Fähigkeiten waren zu diesem Zeitpunkt bereits unbestritten und in der Bundesliga bei Hertha BSC sowie Borussia Mönchengladbach eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gleichwohl gilt der 61-Jährige als nicht immer ganz einfacher Perfektionist.

Trotz der Erfahrungen mit Thomas Tuchel entschied sich die Dortmunder Führungsriege um Hans-Joachim Watzke für Favre und sollte ein glückliches Händchen beweisen, das auf dem Transfermarkt ebenso treue Dienste leistete. So kam Axel Witsel im Sommer aus China ins Ruhrgebiet, stieg auf Anhieb zum Führungsspieler und Kopf im Mittelfeld auf. Schon jetzt ist er einer der Stars der Liga.

Reus stark wie nie

Noch eindrucksvoller: Paco Alcácer. Der Bankdrücker vom FC Barcelona wurde im Sommer auf Leihbasis verpflichtet. In der Bundesliga führt der Spanier nun mit zwölf Treffern die Torschützenliste an. Er trifft meist als Joker und zwar alle 42 Minuten – ein Phänomen. Im Schatten dieser beiden geraten andere erfolgreiche Transfers wie die Leihe von Real Madrids Innenverteidiger-Talent Achraf Hakimi oder der Kauf von Werder Bremens Thomas Delaney aus dem Fokus.

Und dann ist da natürlich noch Marco Reus, der durch seine Leistungsexplosion wie ein Neuzugang daherkommt. Reus spielt seine beste Saison für den BVB, auch weil ihm sein Körper in dieser Saison bisher keinen Strich durch die Rechnung macht. Auf Reus' Konto gehen sieben Vorbereitungen und elf Treffer. Doch nicht nur die blanken Zahlen sprechen für den Kapitän. Der 29-Jährige hat sich unter seinem alten Förderer Favre endgültig zum Führungsspieler entwickelt, geht voran, wenn es drauf ankommt. Junge Spieler wie Sancho blicken zu Reus auf und ziehen mit.

Disziplinierte Defensive

Aus einer Ansammlung von hochtalentierten Fußballern hat Favre binnen weniger Monate eine geschlossene Einheit geformt. In der Defensive setzt er mit Erfolg auf taktische Disziplin und hohe Laufbereitschaft: Nur 18 Gegentore bedeuten nach RB Leipzig (17 Gegentreffer) den zweitbesten Wert der Liga. Im Angriff bekommt sein Team unter einer Prämisse viele Freiheiten: Schnell und direkt in die Spitze muss es gehen.

Wie leicht man gegen den BVB trotz eines guten Auftritts unter die Räder kommen kann, hat das Hinspiel in Dortmund gezeigt. RB war zwar in der ersten Minute durch Jean-Kevin Augustin in Führung gegangen. Am Ende stand trotzdem eine ernüchternde 1:4-Auftaktniederlage auf der Anzeigetafel. Der Spielverlauf verdeutlicht dabei nicht nur die Offensivstärke der Dortmunder, sondern auch die Mentalität der Mannschaft. Augsburg, Hoffenheim, Leverkusen, München – die Liste der Gegner, gegen die der BVB in dieser Saison auch bereits zurücklag, ist lang. Doch Favres Team kam meist wieder zurück. Einzig Fortuna Düsseldorf gelang bisher ein Sieg. In drei Testspielen während der Winterpause ging Dortmund zudem drei Mal erfolgreich vom Patz.

