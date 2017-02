Rückrundenstart geglückt: Chemie siegt gegen Bischofswerda

Anzeige

Leipzig. Es war ein gelungener Start in die Rückrunde. Nach zwei Spielabsagen ist Chemie am Sonnabend wieder in Leutzsch aufgelaufen und hat die Gäste aus Bischofswerda 2:0 besiegt. Dabei sorgte unter anderem eine Gelb-Rote-Karte für ein intensives Duell zwischen den Tabellendritten und -vierten.

Trotz gesperrter Holztribüne im Alfred-Kunze-Sportpark sehnten die Fans den Termin für den Rückrundenstart der BSG herbei. Sowohl für Chemie als auch für den BFV ging es um das erste Kräftemessen in diesem Jahr. Nach einem gemäßigten Start nahm die Partie spätestens in der 13. Minute Fahrt auf: Nach einem Freistoß netzte Alexander Bury für die Gastgeber ein. Nur wenige Minuten später stand der BFV in Unterzahl da. Schiedsrichter Stefan Reuter schickte Tom Hagemann mit Gelb-Rot vom Platz (18. Minute).

Beflügelt zeigten sich die Chemiker drängend, wollten die Führung ausbauen. Nach guten Chancen gelang es dann kurz vor der Pause. Heinze traf mit seinem Freistoß aus gut 20 Metern nur die Latte, doch Marko Trogrlic nutze den Nachschuss: 2:0 für Chemie (43. Minute). In der Nachspielzeit gelang Lars Schmidt dann noch ein Abseitstor. Doch die Gastgeber konnten mit einem guten Gefühl in die Kabine gehen.

Die zweite Hälfte begannen die Leutzscher ebenfalls druckvoll, doch trotz mehrerer guter Chancen der BSG blieben weitere Tore aus. In der 63. Minute wechselte Trainer Dietmar Demuth den Torschützen Bury, für ihn kam Andy Müller. In der letzten halben Stunde verwaltete Chemie die Führung sicher. Viel Fahrt nahm die Partie nicht mehr auf. Die Gäste in Unterzahl hatten den gut organisierten Chemikern wenig entgegenzusetzten, konnten kaum Torchancen herausspielen.

So gab es nach der ereignisloseren zweiten Hälfte am Ende nur zwei Minuten obendrauf. Auch eine letzte Ecke von Bischofswerda führte ins Leere. Die BSG Chemie feierte am Ende einen verdienten 2:0-Sieg und einen geglückten Rückrundenauftakt.

