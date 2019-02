"Rucksack ablegen": 96-Stürmer Hendrik Weydandt gibt Stuttgart-Versprechen

Neutral gesehen ist es das Gleiche, aber ich denke, dass es ein deutlicher Unterschied war. Wir haben den Gegner nicht eingeladen, nicht gesagt: Die spielen Europa League, wir kämpfen um den Klassenerhalt – das wird eine eindeutige Sache. Sondern wir wollten richtig reingehen, in die Zweikämpfe kommen. Das ist uns gelungen. Trotzdem schaffen wir es nicht, über 90 Minuten Fehler abzustellen. Wir müssen vorne die Tore machen, das fehlt uns, und hinten die Fehler nicht machen – so einfach ist das.

Das Spiel kann man in die selbe Schublade packen wie in den letzten Wochen. Wie oft haben wir gesagt, wir haben 45 oder 60 Minuten gut gespielt und dennoch verloren. Klar und deutlich, 0:3.

Michael Esser: "Wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Dann kriegen wir das erste Gegentor und sind dadurch ein bisschen offen. Dann haben wir wieder einfache Fehler gemacht und so verlierst du dann 0:3. Es werden immer weniger Spiele und wir sollten schleunigst zusehen, dass wir wieder dreifach punkten. Wir fahren nach Stuttgart, weil wir gewinnen wollen." ©

Das ist so. Wir kommen nach der guten Halbzeit aus der Pause, und du denkst, es ist okay. Dann stehst du gerade ein bisschen offen, dann tritt von oben wieder einer drauf, macht das 1:0 und dann ist das Spiel durch. Bitter.

Ich will mich da nicht rausnehmen. Ich bin Stürmer, und wenn ich kein Tor mache, kann ich mich genauso in den Topf schmeißen wie alle anderen. Wir kommen da sowieso nur als Team raus, deswegen muss es heißen: alle zusammen, jeder für den anderen. Nur so geht’s.

Warum bricht alles zusammen nach der vernünftigen Hälfte?

Das ist normal. Die Psyche ist angeknackst, das ist deutlich zu sehen. Das merkst du auch beim Auftreten in der letzten Woche und hier in den letzten Minuten. Da stimmt im Moment irgendwas nicht. Aber das ist eine logische Folge und Konsequenz, wenn du in den letzten Wochen so wenig Spiele gewinnt und Punkte holst. Daran müssen wir arbeiten, uns das Vertrauen holen und uns selber wieder da herauskämpfen.

Mit diesem Rucksack fahren Sie jetzt nach Stuttgart.

Ich kann versprechen, dass wir den Rucksack ablegen werden, in Stuttgart ein anderes Gesicht zeigen.

Der Trainer verlangt, dass intern mehr Zoff ist, mehr Aggressivität. Ist das zu spüren?

Auf jeden Fall. Er hat die Mannschaft nach letzter Woche zu Recht scharf kritisiert, was konstruktiv und produktiv war. Mit Samthandschuhen kommst du nicht weiter. Er macht das genau richtig. Das merkt man in der Woche, heute sind wir anders in die Zweikämpfe gegangen. So müssen wir weitermachen.