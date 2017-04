Rückschlag für Hannover 96: Salif Sane muss Training verletzt abbrechen

Am Dienstag ging es im 96-Training hoch her (wir berichten) - ohne negative Begleiterscheinungen in Folge von Verletzungen.

Am Mittwoch sah das anders aus. Getroffen hat es Salif Sané. Nach einem Zusammenprall mit Kenan Karaman bei der Einheit an der Mehrkampfanlage hielt sich der Verteidiger das rechte Knie.

Kann Sané gegen Düsseldorf auflaufen?

Weiterspielen war nicht mehr möglich - Sané musste das Training abbrechen und verschwand in der Kabine. Eine erste Diagnose liegt noch nicht vor. Entsprechend ist unklar, ob die Knieverletzung Auswirkungen auf die Einsatzchancen von Sané am Sonntag gegen Düsseldorf hat (Anpfiff in der HDI-Arena ist um 13.30 Uhr).