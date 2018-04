Rückschlag im Königsklassen-Kampf: Bayer ballert RB Leipzig aus dem eigenen Stadion

Leipzig. Die Erfolgsserie von sieben Spielen ohne Niederlage ist bei RB Leipzig ausgerechnet gegen den direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen gerissen. Am Montagabend kassiert das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl eine deftige 1:4 (1:1)-Heimpleite und damit die zweithöchste Niederlage der Saison. Die Gäste aus Leverkusen ziehen in der Tabelle vorbei auf Champions-League -Platz vier. RBL rutscht auf Rang sechs ab und hat nun zwei Zähler Rückstand auf die Königsklasse.

Dabei gehen die Hausherren vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw in einer ansehnlichen Partie dank Marcel Sabitzer nach 17 Minuten in Führung. Leverkusens Kai Havertz trifft kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:1. Julian Brandt erhöht für die Gäste zu Beginn des zweiten Durchgangs auf 2:1 (51.), Panagiotis Retsos nur fünf Minuten später auf 3:1. Von dem Schock kann sich RB nicht mehr erholen. Kevin Volland sorgt mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung und die höchste RB-Heimniederlage in dieser Saison.