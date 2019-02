Ein persönlicher Nachruf auf Rudi Assauer: Vom Macho zum gebrochenen Mann

Hausnummer 74, das muss es sein. So wurde mir die Villa beschrieben. Ein Anwesen in Gelsenkirchen-Buer, ein Backsteinhaus, der Eingang mit Plexiglas überdacht. Ich klingele. Die Tür geht auf, da steht er. Im Anzug, feinster Zwirn. „Kommen Sie herein, wir haben Sie erwartet“, sagt Rudi Assauer. Er streckt mir die Hand entgegen. Entschlossener Händedruck. Passend zum Bild, das ich von diesem Mann hatte. Eine förmliche Atmosphäre. Ist ja ein Geschäftstermin, unser erstes Treffen zur Arbeit an Assauers Autobiografie. Damals, 2011, als die Demenz begann, sich in sein Hirn zu schleichen und seine Erinnerungen verblassen zu lassen. Sein Leben rieselte durch eine Sanduhr, Korn für Korn. Das Buch wurde zum Wettlauf mit der Zeit, gegen die unerbittliche Krankheit. Es war sein Wunsch und der seiner Familie, mittels der Autobiografie mit dem Thema Alzheimer an die Öffentlichkeit zu gehen.

Rudi Assauer: Leben und Leiden in 18 Jahren

Assauer, 67 Jahre, die man ihm damals nicht ansieht, macht nach der Begrüßung ins Wohnzimmer kehrt. Er geht nicht, er schreitet durch seine Räume. Seine damalige Frau Britta, Tochter Bettina und Frau Söldner, Assauers langjährige Schalke-Sekretärin, begrüßen mich herzlich. Wir beschnuppern uns, alle drei Damen duzen mich sofort. Der, um den es geht, sitzt etwas verloren auf der weißen Couch, starrt auf die Terrasse. Sie nennen ihn Hase, Papa, Chef. Für mich bleibt er Herr Assauer, bis heute. Er, Mister Schalke, Macho, Lebemann. Ein Kind der Bundesliga. Mit Borussia Dortmund gewann er 1966 als Spieler den Europapokal der Pokalsieger. Der eisenharte Verteidiger spielte auch für Werder Bremen und wechselte mit 32 dort ins Management. Er ging zu Schalke, mit vielen Höhen und Tiefen, Rauswurf und Rückkehr, alles inklusive. Leben und Leiden in 18 Jahren. „Entweder ich schaffe Schalke, oder Schalke schafft mich“, sagte er einmal.

Assauer war ein Arbeiter: Raue Schale, oft rauer Kern

„Dann wollen wir mal, oder? An die Arbeit!“ Wir setzen uns an seinen Schreibtisch im Arbeitszimmer. Abfahrt zur Zeitreise. Nicht ohne sein Markenzeichen. Er nestelt an seiner Zigarrentasche, entflammt eine „Davidoff Grand Cru No.3“. „Sie rauchen?“ „Nein, danke.“ Ich sitze im Nebel, versuche, Husten zu unterdrücken. Mein Respekt und die Vorfreude auf das Projekt sind zu groß. Assauer erzählt offen, mit Details, lacht. Was für ein Leben. Assauer war ein Arbeiter. Raue Schale, oft rauer Kern. Selbst die Familie musste sich seinem Job unterordnen. Wer Schal­ke angriff, hatte ihn zum Feind. „Kaschmir-Hooligan“ nannte ihn BVB-Manager Michael Meier. Er wurde respektiert, geliebt, gehasst. Wieder an der Tür, der zweite Besuch, wenige Wochen später. Er öffnet. „Ach, Sie schon wieder! Der Münchner! Hereinspaziert.“ Assauer gibt sich eine Spur herzlicher, aber immer noch distanziert. Wir tauchen erneut ab in sein Leben, die Damen reichen Kaffee und Kekse.

Das Kind der Bundesliga wurde zum Vater eines Vereins

„Stumpen-Rudi“ nebelt mich wieder ein, ich gewöhne mich daran. Kopfweh als Nebenwirkung. Hin und wieder vergisst er Zusammenhänge, wirkt etwas fahriger als beim ersten Treffen. Ich habe Fotos aus seiner Karriere dabei, das hilft. Dennoch spüre ich: Die Zeit läuft. Assauer hat Schalke vor der Pleite gerettet, Trainer Huub Stevens engagiert, 1997 Gewinn des Uefa-Pokals, eine Sensation. Der Pott war im Pott. Das Kind der Bundesliga wurde zum Vater eines Vereins, den er mit dem Bau eines modernen Stadions in die Zukunft führte. Er, der gebürtige Saarländer, aufgewachsen im westfälischen Herten, Bergarbeitersohn, zwischendrin liiert mit Schauspielerin Simone Thomalla. Auch Glamour konnte er. Ein paar Monate und viele Treffen später: Assauer öffnet die Tür nur einen Spalt, lugt hindurch. „Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wir kaufen nichts.“ Er macht wieder zu. Von drinnen höre ich sein Lachen. Er öffnet die Türe nun ganz, versucht böse zu schauen, grinst dann. Er klopft mir auf die Schulter. Der Schelm.

Wenn S04 ein Tor schießt, springt Assauer auf und jubelt

Seine Tochter Bettina steht im Flur, lacht. „So isser, ne. Der Papa, unser Chef, immer ordentlich Spaß inne Backen.“ Die Treffen werden herzlich, die Gespräche schwieriger. Seine Geduld ist bewundernswert, auch wenn ich nachhake. Ich spüre, dass er sich schämt. Aus der Öffentlichkeit hat er sich zurückgezogen. Wenn wir an die Luft gehen, dann in den Garten oder in den Park. Restaurantbesuche werden seltener. Es strengt ihn an. Assauer ist in der schlimmsten Phase der Krankheit angekommen. Der Phase, in der die Patienten noch merken, was mit ihnen passiert, wenn sie nicht mehr auf Namen kommen, Wortfindungsstörungen haben. In einem Moment erzählt er detailliert von seiner Bremer Zeit. Eine halbe Stunde später weiß er nicht mal mehr, dass die Stadt, in der er zwölf Jahre gelebt hat, Bremen heißt. In Gesprächspausen schauen wir Fußball. Schalke. Wenn S04 ein Tor schießt, springt Assauer auf und jubelt. Ich nicke ihm zu. Es läuft das Spiel vom Vortag.

„Wenn es eine Sache in meinem Leben gibt, vor der ich immer Angst hatte, so richtig Schiss auf gut Deutsch, dann Alzheimer. Ich wollte doch das Alter, das Leben genießen. So ’ne Scheiße. Verdammt noch mal.“