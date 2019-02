Zum Tod von Rudi Assauer: So trauert die Sport-Welt um die Manager-Legende

Die Sport-Welt hat mit großer Bestürzung auf den Tod von Rudi Assauer reagiert. In seiner Wohnung in Herten schlief Ex-Bundesliga-Manager Assauer, der 74 Jahre alt wurde, in den Armen seiner Tochter Bettina Michel ein. „Wir sind tief betroffen und traurig. Umso mehr trifft uns die Nachricht von seinem Tod ausgerechnet am Pokalspieltag“, sagte Schalke-04-Boss Clemens Tönnies am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. „Er hat unendlich viel für Schalke getan und wir werden sein Andenken immer in Ehren halten", erklärte Schalke-Boss Tönnies.

Zum Tod von Rudi Assauer: Die Bilder seiner Karriere Der Startschuss einer großen Karriere: Im Jahr 1964 wechselt Rudi Assauer von der Spielvereinigung Herten zu Borussia Dortmund. Es dauert nicht lange, bis der Defensivspieler seine ersten Trophäen in die Höhe recken darf. 1965 holt er mit dem BVB den DFB-Pokal, ein Jahr später krönen die Schwarz-Gelben diesen Erfolg mit dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger. ©

Anzeige

Tönnies hält emotionale Rede vor Schalke-Spiel

Tönnies hielt vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf in der Veltins-Arena des FC Schalke eine emotionale Rede vor der Schweigeminute: "Heute Nachmittag erreichte uns die Nachricht unseres Rudis. Ohne Rudi wären wir heute nicht hier. Rudi ist der Architekt des modernen Schalke. Wir alle wussten um den Gesundheitszustand von Rudi. Vielleicht ist es wegen des Gesundheitsszustands eine Erlösung für ihn. Das, was ich ihm heute am meisten wünschen würde, wäre ein gutes Fußballspiel. Rudi, wir sind alle umheimlich traurig und werden dich nie vergessen."

Deutschlandweit äußerten sich aktuelle und ehemalige Sport-Stars über den Tod von Rudi Assauer - so auch die ehemalige Schalke-Legende Klaus Fischer: "Ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es so schlecht um ihn steht. Das ist natürlich für den Verein ein schwerer Schlag. Es ist eine traurige Angelegenheit, aber vielleicht war es auch eine Erlösung", sagte der Ex-Torjäger. Auch Ex-Schalke-Trainer Huub Stevens äußerte sich zum Tod seines ehemaligen Chefs. "Ich bin tief betroffen. Denn es war nicht nur unser Manager. Ich verliere auch einen sehr guten Freund", sagte der Holländer gegenüber Sport1.

Grindel, Höwedes und Co. - So trauert die Sport-Welt um die Manager-Legende

DFB-Präsident Reinhard Grindel bezeichnete den früheren Schalke-Manager Assauer als „herausragende Persönlichkeit“. „Er hat in 307 Bundesliga-Partien als Spieler, als Trainer und vor allem als Manager des FC Schalke 04 viel für den Vereinsfußball in Deutschland bewegt. Mein Beileid gilt besonders der Familie“, schrieb Grindel am Mittwochabend auf Twitter - und zitierte eine Mitteilung der Schalker.

Mit Rudi Assauer verliert der deutsche Fußball eine herausragende Persönlichkeit. Er hat in 307 Bundesliga-Partien als Spieler, als Trainer und vor allem als Manager des FC Schalke 04 viel für den Vereinsfußball in Deutschland bewegt. Mein Beileid gilt besonders der Familie. https://t.co/eUyK2Q5XDd — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) February 6, 2019

Die DFL hat stellvertretend für die 36 Profivereine den am Mittwoch gestorbenen Rudi Assauer gewürdigt. „Der deutsche Profifußball trauert um Rudi Assauer, der als Spieler und als Manager ein Gesicht der Bundesliga war und dessen Name wohl auf ewig mit dem FC Schalke 04 verbunden bleiben wird“, schrieb die DFL in einer Mitteilung am Mittwochabend auf Twitter.

Der deutsche Profifußball trauert um Rudi Assauer, der als Spieler und als Manager ein Gesicht der Bundesliga war und dessen Name wohl auf ewig mit dem FC Schalke 04 verbunden bleiben wird. pic.twitter.com/cvMGrFhcNX — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) February 6, 2019

Der Ex-Schalker Benedikt Höwedes war einer der ersten Sport-Stars, die sich via Twitter äußerten. "Schalke, der Ruhrpott, die Bundesliga und der Fußball werden dich vermissen. Glück auf und Ruhe in Frieden, Manager, Macher und Kumpel", schrieb Höwedes.

Schalke, der Ruhrpott, die Bundesliga und der Fußball werden dich vermissen. Glück auf und Ruhe in Frieden, Manager, Macher und Kumpel! 😢 pic.twitter.com/Agv59QueNH — Benedikt Höwedes (@BeneHoewedes) February 6, 2019

TV-Experte und Ex-Fußballprofi Thomas Hitzlsperger sagte in der ARD: „Rudi Assauer hat die Bundesliga geprägt. Die Nachricht hat uns sehr traurig gestimmt.“

Gerald Asamoah verfasste eine lange Nachricht via Instagram: "Was für eine unfassbar traurige Nachricht! Ich weiß, gar nicht richtig, wie ich darauf jetzt reagieren soll. Mit Rudi Assauer ist ein großer Schalker von uns gegangen. Der Manager war damals einer der wenigen, der trotz meiner Krankheit immer an mich geglaubt hat", so der Ex-S04-Star emotional.