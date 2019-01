Rudi Völler hat einen Verkauf von Nationalspieler Kai Havertz nach dieser Saison ausgeschlossen. "Im Sommer wird er definitiv bei Bayer Leverkusen bleiben", sagte der Sport-Geschäftsführer des Bundesliga-Klubs am Sonntag im TV-Sender Sky: „Er ist wahrscheinlich für viele Topklubs in Europa interessant. Damit gehen wir gelassen um.“. Havertz' Vertrag bei den Rheinländern läuft bis Ende Juni 2022, er beinhaltet nach Völlers Angaben keine Ausstiegsklausel: „Kai hat nicht den Anspruch, jetzt sofort seine Weltkarriere zu beginnen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir ihn noch eine Weile in Leverkusen haben werden."