Schalke-Trainer Domenico Tedesco verteidigt Sebastian Rudy: "Er war nicht der Schuldige"

Domenico Tedesco will die Wogen glätten. Sebastian Rudy wurde beim Spiel des FC Schalke 04 gegen den FC Bayern (1:3) am vergangenen Samstag bereits nach 33 Minuten ausgewechselt. Daraufhin verweigerte der Mittelfeldspieler den Handschlag mit Tedesco. Das brachte S04-Sportvorstand Christian Heidel auf die Palme: "Er ist 28, nicht 18 und Profi", meckerte Heidel.

Tedesco erklärt die Rudy-Auswechslung

Doch Coach Tedesco schlägt nun versöhnliche Töne an. Vor dem wichtigen Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat sich der Deutsch-Italiener zur Causa Rudy geäußert. Tedesco erklärte, dass er sich mit dem ehemaligen Bayern-Spieler in Ruhe unterhalten hat. "Es war mir wichtig, Sebastian die Thematik noch einmal aus meiner Sicht zu erläutern", sagte er auf der Pressekonferenz am Donnerstag.