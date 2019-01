Rufschädigung: 1. FC Lok Leipzig geht rechtlich gegen den MDR vor

Leipzig. Seit Samstag sind die Kicker des 1. FC Lokomotive Leipzig wieder zurück in Probstheida. Das Trainingslager im türkischen Side ist abgeschlossen. „Die Jungs wollen dabei sein, wenn es in die Rückrunde geht. Das hat man gespürt“, sagte Cheftrainer Rainer Lisiewicz vor dem Abflug. Trotz des recht kleinen Kaders herrscht also Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Für die geht es in den verbleibenden Spielen vor allem darum, nicht noch mal in den Abstiegskampf zu rutschen, aus dem sie sich unter Björn Joppe als Übungsleiter befreien konnte.