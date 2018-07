Rugby-Nationalteam verliert mit Hannovers Raphael Pyrasch - "Vorbildlich gekämpft"

Deutschlands Rugby-Männer hätten Krieger aus der Südsee beinahe gestoppt. In Heidelberg unterlag die DRV-Auswahl mit Raphael Pyrasch von Hannover 78 nach 28:21-Führung mit 28:42 der Mannschaft aus Samoa. „Das war die beste Leistung eines Nationalteams, an die ich mich erinnern kann“, sagte Routinier Pyrasch, der in Startformation stand. Die Deutschen haben das WM-Ticket verpasst, es gibt im November bei einem Turnier in Marseille mit vier Teams eine allerletzte Chance.

"Es war ein unglaublich physisches Spiel"

Die Samoaner, die das Hinspiel mit 66:15 gewonnen hatten, zeigten vor rund 3000 Zuschauern ihren beeindruckenden Kriegstanz. Und gingen in der 1 .Minute in Führung. Anschließend verteidigten die Gastgeber besser, verpassten weniger Tacklings als noch vor zwei Wochen in der Südsee. „Es war ein unglaublich physisches Spiel, alle haben vorbildlich gekämpft“, sagte Pyrasch.