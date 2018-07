Rummenigge bestätigt: Boateng will FC Bayern verlassen - Berater mit Paris in Kontakt

Jetzt wird es ernst: Jerome Boateng steht tatsächlich vor dem Wechsel beim FC Bayern München. Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat zum Ende der US-Tour des Rekordmeisters in bestätigt, dass der Innenverteidiger einen Transfer will: "Jerome ist nach der Saison auch in Form seines Beraters zu uns gekommen und hat uns mitgeteilt, dass er zum Ende seiner Karriere etwas anderes machen will", sagte Rummenigge. Zuletzt wurden Gespräche zwischen dem Weltmeister von 2014 und dem neuen Trainer von Paris St.-Germain, Thomas Tuchel, öffentlich.