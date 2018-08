Karl-Heinz Rummenigge hat sich erneut für eine Verkürzung der Wechselperiode in Deutschland ausgesprochen. "Drei Monate sind definitiv zu lang" , sagte der Bayern-Boss in einer Bundesliga-Sendung des TV-Senders RTL Nitro: "Ich halte es grundsätzlich für eine interessante Alternative, wenn die Liga beginnt, dass der Transfermarkt dicht ist." In der englischen Premier League folgt man diesem Modell in diesem Sommer zum ersten Mal. Die Wechselfrist endet am Donnerstagabend (18 Uhr), die Saison startet am Freitag mit dem Duell zwischen Manchester United und Leicester City.

Auch in Italiens Serie A schließt einen Tag vor dem Beginn der Spielzeit am 18. August das Transferfenster. In der Bundesliga (Saisonstart am 24. August) und den anderen großen europäischen Ligen in Spanien (Saisonstart am 17. August) und Frankreich (Saisonstart am 10. August) kann hingegen auch noch während des laufenden Ligabetriebs eingekauft werden. Hier hält man am bisher üblichen Transferschluss am 31. August fest.