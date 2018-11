Rund 720 Fans von RB Leipzig im Sonderzug nach Salzburg

Insgesamt 14 Wagons, darunter zwei Partywagen, warten seit vier Uhr am Gleis 14. Davor zieht sich schon eineinhalb Stunden vor der Abfahrt eine 150 Meter lange Schlange in die Bahnhofshalle. Die Organisatoren vom Fanverband haben reichlich Zeit eingeplant, um die RB-Fans bereits in Leipzig durch eine Sicherheitskontrolle zu schleusen.