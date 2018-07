Die Teilnahme der russischen Nationalmannschaft am Viertelfinale bei der WM ist vor allem für die Russen selbst eine Überraschung. Sportjournalisten, Fußballspieler und selbst die Fans – kaum einer hat an einen erfolgreichen Auftritt der Sbornaja im eigenen Land geglaubt. Nur in wenigen Wochen schwankte der Galgenhumor, mit dem die Russen seit Jahren ihrer Nationalmannschaft begegneten, in Euphorie um.