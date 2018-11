Russischer Nationaltrainer: Besonderes Verhältnis zu Dresden, schlechte Erinnerung an Leipzig

Die russische Fußball-Nationalmannschaft will gegen Deutschland ihr Image weiter aufpolieren. Vor dem Länderspiel in Leipzig gegen die DFB-Elf erinnert sich Trainer Tschertschessow an zwei seiner einprägsamsten Erlebnisse in Sachsen.

Leipzig. Stanislaw Tschertschessow ist kurz vor dem Fußballländerspiel gegen das DFB-Team in Leipzig gut gelaunt: Zwar will der Nationaltrainer Russlands aus Respekt vor seinen Landsleuten bei der Pressekonferenz keine Fragen auf Deutsch beantworten, doch zu einem Medienvertreter aus der Gegend sagt der Mann mit dem berüchtigten Schnauzbart: „Wir können uns nachher gerne in deiner Sprache unterhalten, nur heute ohne Bier.“

An Leipzig hat der 55-Jährige sportlich keine guten Erinnerungen. Im August 1993 absolvierte Tschertschessow hier sein Bundesligadebüt im Tor der SG Dynamo Dresden. „Ich habe drei Schüsse aufs Tor bekommen und alle sind reingegangen“, sagt Tschertschessow noch 25 Jahre später etwas zähneknirschend. Das Ostduell im damaligen Zentralstadion gegen den VfB Leipzig endete 3:3.

Positiv geprägt hat in dafür seine Zeit in der sächsischen Landeshauptstadt, wo er insgesamt zwei Jahre (1993-1995) das Trikot der SGD trug. In Dresden wurde sein Sohn geboren. Als sein Ex-Verein Dynamo vor einigen Monaten das 65. Jubiläum feierte, kam der 55-Jährige zu Besuch, schaute sich sein altes Wohnhaus in Weißig sowie die damalige Geburtsklinik seines Kindes an. „Ich habe noch ein besonderes Verhältnis zu dieser Stadt“, sagt er.

Tschertschessow schwelgt zwar gern in alten Zeiten – doch nach Leipzig ist der Coach gekommen, um den frischen Schwung mit der russischen Fußballnationalmannschaft gegen die angeknackste DFB-Elf mitzunehmen: „Gegen Deutschland geht es um unseren Ruf, das Image der Mannschaft“, sagt Tschertschessow. Seit dem überraschenden Einzug ins Viertelfinale beim Heimturnier hält die gute Form der Sbornaja an: Tabellenführer in der Nations League vor der Türkei und Schweden, mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Vier Tage nach dem Deutschlandspiel reicht in Stockholm ein Punkt, um bei der nächsten Auflage des neuen Uefa-Wettbewerbs in der Top-Staffel A dabei zu sein, aus der Deutschland abzusteigen droht.

In Leipzig fehlen aber gleich sechs verletzte Spieler. Vier von ihnen, Artem Dzyuba (Zenit St. Petersburg), Mario Fernandes (ZSK Moskau), Denis Tscheryschew (FC Valencia) und Aleksandr Golovin, gehörten zu den Leistungsträgern des starken WM-Teams. Hinzu kommt: Russland hat gegen Deutschland noch nie gewonnen – kassierte fünf Niederlagen und holte ein Unentschieden.