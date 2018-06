Russland gewinnt WM-Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien souverän

Anzeige

Traumstart für Russland, Jubel bei Wladimir Putin: Entgegen der schlimmsten Befürchtungen hat der fußballerisch zuletzt limitierte Gastgeber die 21. Weltmeisterschaft mit einem 5:0 (2:0)-Kantersieg über ein ganz schwaches Saudi-Arabien eröffnet. Die Fans im Riesenreich konnten am Donnerstag kollektiv aufatmen und feierten ihr oft hart kritisiertes Team mit Sprechchören: „Malatzi, Malatzi“ - auf deutsch: „Ihr Prachtkerle“. Der erste Länderspiel-Erfolg nach 240 Tagen und der höchste Sieg in einem WM-Eröffnungsspiel seit Italiens 7:1 gegen die USA vor 84 Jahren lässt das Team von Trainer Stanislaw Tschertschessow auf den erstmaligen Einzug einer russischen Mannschaft ins WM-Achtelfinale hoffen - und machte auch den russischen Präsidenten in der Ehrenloge richtig glücklich. "Wir haben ein gutes Trainingslager in Österreich gemacht. Wir haben gezielt auf diesen Tag hingearbeitet. Deshalb haben wir auch in den Freundschaftsspielen nicht immer gewonnen, weil unser Fokus immer auf diesem Tag lag. Wichtig ist nämlich das erste Spiel - und die Begeisterung ist jetzt da", sagte Russlands Coach Tschertschessow der ARD.

Juri Gasinski (12. Minute), Denis Tscheryschew (43./90.+1), Artjom Dsjuba (71.) und Alexander Golowin (90.+4) besiegelten vor 78 011 Zuschauern und Millionen Fans an den Bildschirmen im Duell der zwei in der Weltrangliste am schlechtesten notierten WM-Teilnehmer den so sehnlich erhofften Auftaktsieg der Sbornaja. In der Ehrenloge goutierte Kremlchef Putin den Erfolg mit einem Lächeln, nachdem er die WM mit einer Rede eröffnet und von einem „Feiertag des Weltsports“ gesprochen hatte. Rossija, Rossija! Lautstark hallten die Russland-Rufe der erwartungsfrohen, aber auch sorgenvollen Fans durch das riesige Luschniki-Stadion. Der Druck auf Stürmerstar Fjodor Smolow und seine Kollegen war förmlich greifbar. Nur keine Pleite zum Auftakt. Die erste Erlösung folgte schnell. Alexander Golowin flankte auf Gasinski. Der Blondschopf köpfte zur Führung ein.

Internationale Pressestimmen: Robbie Williams zeigt der Welt den Mittelfinger Was hat er sich denn dabei gedacht? Robbie Williams zeigte der Welt den Mittelfinger. Der SPORTBUZZER zeigt die Reaktionen der internationalen Presse. © epa Die Daily Mail ist schockiert: "Die WM startet mit einer blendenden Show, doch Robbie Williams schockiert die Fans mit einem Mittelfinger im Live-Fernsehen." © Screenshot Nochmal die Mail mit einem klaren Urteil: "Robbie Williams schießt bei der Eröffnungsfeier ein Eigentor - der übermütige Star zeigt der Kamera bei einer blendenden Show den Mittelfinger im Luschniki-Stadion. © Screenshot Die Sun greift zur Klärung zurück auf den Namen von Williams' ehemaliger Band "Take That" ("Nimm das") und meint: "Robbie Williams schockiert die TV-Zuschauer (sechs Millionen in Großbritannien, d. Red.)..." © Screenshot Süß: Smooth Radio aus Großbritannien zensiert für seine User sogar den Williams-Finger und schreibt dazu: "Ungezogen!" © Screenshot Die Bild ist nicht minder brüskiert - und will den Grund wissen... © Screenshot Der London Evening Standard ärgerlich: "Robbie Williams flucht (...) Der Sänger schnippt den Mittelfinger während der Show. (...) Die Fußball-Fans sind aus der Bahn geworfen." © Screenshot Die BBC widmet dem Williams-Auftritt insgesamt zwölf Absätze - der Mittelfinger spielt dabei allerdings keine Rolle... ¯\_(ツ)_/¯ © Screenshot Der Westen schreibt sogar von einem "Skandal". © Screenshot Sogar der Business Insider hat eine Meinung zu dem Thema: "Williams zeigt der Welt den Mittelfinger" © Screenshot Frankfurter Rundschau mit einer sehr euphemistischen Zeile. © Screenshot Eine Milliarde sahen den Mittelfinger - für Williams gute Publicity. © Screenshot

Der erste Versuch, gleich ein Treffer: Das war bei einer WM zuletzt Deutschland 2006 durch Philipp Lahm beim 4:2 gegen Costa Rica geglückt, twitterte Opta. In der Präsidenten-Loge reichte Putin mit einem breiten Grinsen dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman die Hand. Das Tor brachte Ruhe ins Spiel, fast zu viel Ruhe. Denn die Sbornaja schnaufte erstmal durch. Dass dies gegen die Saudis gefährlich sein kann, hatte schon die deutsche Elf im mauen Test in Leverkusen (2:1) vergangene Woche erfahren müssen. Einen schnellen Vorstoß über Jassir Al-Shahrani konnte Topstürmer Mohammed Al-Sahlawi (21.) aber nicht nutzen. Bitter endete das Spiel für Alan Dsagojew schon nach 24 Minuten. Einen Sprint musste er abbrechen, der Griff an die Rückseite des linken Oberschenkels verhieß nichts Gutes - möglicherweise schon das WM-Aus für das schlampige Genie der Russen? Dsagojew verließ das Feld mit Tränen in den Augen.

Tschertschessow brachte nicht einen der Mirantschuk-Zwillinge, sondern Tscheryschew. Was für ein Glücksgriff. Der Spanien-Legionär legte mit einer Körpertäuschung die große Schwäche der saudischen Defensive offen. Zwei Verteidiger rutschten ins Leere - Tscheryschew donnerte den Ball zum ersten Joker-Treffer eines WM-Eröffnungsspiels ins Tor. Tschertschessow nahm auch das zweite Tor erstaunlich gelassen zur Kenntnis. Das änderte sich beim 3:0. Als Dsjuba in der zweiten Halbzeit nahezu unbedrängt einköpfen konnte, war auch der ehemalige Dresden-Torwart emotional und ballte die Fäuste. Zuvor hatte die Sbornaja in den Sicherheitsmodus geschaltet und auf Konter gelauert. Saudi-Arabien hatte keine fußballerischen Mittel, die Niederlage zu verhindern. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit legten Tscheryschew mit einem traumhaften Schlenzer und Golowin per Freistoß nochmal nach.