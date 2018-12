Russland-Legende Andrey Arshavin reitet nach Stripclub-Besuch auf einem Pferd davon

Andrey Arshavin sorgt nicht nur in seiner Heimat Russland mit einer kuriosen Aktion für Schlagzeilen. Nach einem Besuch des Stripclubs "Elite" in St. Petersburg ritt der frühere Top-Stürmer auf einem Pferd in die Nacht. Festgehalten wurde das Ganze auf einem Video. Der Clip zeigt den ehemaligen Torjäger, wie er eine Frau umarmt und sich von dieser verabschiedet. Danach steigt der ehemalige Kicker des FC Arsenal auf das Pferd und reitet Frau davon.

Arshavin beendete seine aktive Karriere nach seinem letzten Spiel für Kairat Almaty in Kasachstan am 11. November 2018. Der 37-Jährige übernimmt jetzt einen Posten bei Zenit St. Petersburg. „Das ist ein Trainingslager, wo die talentiertesten Kinder aus allen Regionen Russlands eingeladen werden“, erklärte der Ex-Stürmer.

Arshavin spielte vier Jahre lang für den FC Arsenal und ging danach zurück in seine Heimat. Neben dem Fußballplatz sorgte der Vater von drei Kindern zuletzt bereits in Kasachstan für Aufsehen. Vor ein paar Monaten kamen Fotos an die Öffentlichkeit, die ihn in einem Nachtclub mit dem Modell Olga Semenova zeigen. Und jetzt die Aktion mit dem kuriosen Abgang nach einem Besuch im Stripclub.