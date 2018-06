Russland-Verteidiger warnt Salah: "Ramos hat gezeigt, wie man ihn stoppt"

Dieses Foul hat die Fußball-Welt in Aufruhr gebracht. Nach nur 30 Minuten musste Liverpool-Superstar Mo Salah im Champions-League-Finale gegen Real Madrid ausgewechselt werden. In einem Zweikampf zog ihn Real-Kapitän Sergio Ramos so unsanft zu Boden , dass sich Salah schwer an der Schulter verletzte. Aufgrund des erlittenen Bänderrisses im Schultereckgelenk zittert der Ägypter seitdem um die WM-Teilnahme. Es ist möglich, dass Salah auch erst im zweiten Gruppenspiel wieder zu Einsatz kommen kann - dann ausgerechnet gegen Gastgeber Russland! Verteidiger Ilya Kutepov warnt den Torschützenkönig der Premier League bereits mit markigen Worten.

In einem Interview mit dem Portal sport24.ru hat der Stammspieler von Spartak Moskau gegen den Salah mit Liverpool in der Champions-League-Gruppenphase (1:1 in Moskau, 0:7 in Liverpool) gespielt hatte, gesagt: "War Salahs Spiel in den Spielen gegen Spartak furchteinflößend? Nein. Ramos hat gezeigt, wie man ihn stoppt. Das ist ein Weg", so der 24-Jährige. Auf diesen russischen Spieler sollte Salah also besonders aufpassen, falls er rechtzeitig fit wird.