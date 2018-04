Verein bestätigt: Ruthenbeck nach der Saison nicht mehr Trainer des 1. FC Köln

Nach nur 49 Tagen beim Hamburger SV muss Bernd Hollerbach gehen. In der Bildergalerie findet ihr die zehn kürzesten Trainer-Amtszeiten der Bundesliga-Geschichte.

Nach nur 49 Tagen beim Hamburger SV muss Bernd Hollerbach gehen. In der Bildergalerie findet ihr die zehn kürzesten Trainer-Amtszeiten der Bundesliga-Geschichte. © Montage/getty/imago

Platz 8: Nur fünf Unentschieden aus 13 Partien: Eine wahrhaft ernüchternde Bilanz verzeichnete Bernd Krauss im Frühjahr 2000 beim BVB. Zuletzt sechs Niederlagen in Folge provozierten seinen Rausschmiss nach nur 57 Tagen. © getty/Marcus Brandt

Platz 5: Bernd Hollerbach ereilte ein ähnliches Schicksal wie Daum. Im Januar 2018 verpflichtet, um den Hamburger SV vor dem Abstieg zu retten, reichten auch für ihn drei Unentschieden in sieben Partien nicht aus. Nur 49 Tage nach seiner Einstellung musste Hollerbach seine Sachen wieder packen. © getty/Lukas Schulze

Platz 4: Michael Skibbe flog bei Hertha BSC im Februar sogar noch früher. 47 Tage und fünf Niederlagen nach seiner Einstellung war Schluss für Skibbe. Hertha verlor am Ende der Saison in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf. © getty/Matthias Kern