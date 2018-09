Sachsenpokal, 2. Runde: Chemie Leipzig, FC Eilenburg und sogar Blau-Weiß Leipzig weiter

Die Segel streichen musste hingegen Inter Leipzig, die „Orangen“ unterlagen den Oberliga-Kollegen vom VFC Plauen 0:1. Das Tor fiel bereits in der 9. Minute, als Dimitrios Komnos nach langem Pass sowie guter Ballmitnahme Inters rechte Abwehrseite alt aussehen ließ und ins lange Eck einschoss. Eine weitere Schlüsselszene folgte drei Minuten später: FCI-Wirbelwind Marcelo Franceschi dribbelte in den VFC-Strafraum, wurde von hinten gefoult, doch der Pfiff blieb aus. Schiri Christian Gundler wurde ob dieser Fehlentscheidung von Inter heftig bedrängt, von Ilias Becker gar umgerannt. Dem Referee blieb bei aller „Eigenschuld“ nur, die Rote Karte zu ziehen. Inter musste also rund 80 Minuten in Unterzahl agieren, tat das bis auf einige Nervositäten passabel, wobei es trotz leichter Chancenvorteile doch an Durchschlagskraft fehlte. Dem Schiri fehlte es indes an anderem, oft an Fingerspitzengefühl und Durchblick bei Zweikämpfen. Etliche Fouls ahndete er nicht. Vor allem was Franceschi auf die Socken bekam, ging nicht auf die berühmte Kuhhaut. Folgen hatte das für die spielerisch guten, aber eben mitunter recht unsauber agierenden Gäste nicht.