Sachsenpokal : Lok Leipzig scheidet nach 0:3-Klatsche gegen Budissa Bautzen aus 

Leipzig. Die ersten zehn Minuten im Bruno-Plache-Stadion plätschern vor sich hin, bis Robert Zickert an der Strafraumkante Tony Schmidt zu Fall bringt. Der Gefoulte zielt beim Freistoß in der 12. Minute genau und findet das Loch in der Mauer. Erster Torschuss. Erstes Tor. Pokal-Torwart Christopher Hanf, der später verletzt gegen Benjamin Kirsten ausgewechselt werden muss, ist beim Einschlag in der kurzen Ecke machtlos.