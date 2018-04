Sachsens Fußball-Chef Winkler gegen Boykott der WM in Russland

Leipzig. Der sächsische Europaabgeordnete und Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes Hermann Winkler (CDU) hat sich gegen einen Boykott der Fußball-WM in Russland ausgesprochen. „Sport ist keine Medizin für verfehlte Außenpolitik“, erklärte Winkler am Donnerstag in Leipzig. Er wandte sich damit gegen einen offenen Brief der Abgeordneten Rebecca Harms, der von etwa 60 Mitgliedern mehrerer Fraktionen des Europäischen Parlaments unterzeichnet worden ist und die Regierungen der EU-Länder zum Boykott der Weltmeisterschaft auffordert. Nach Ansicht von Winkler wäre ein solcher Schritt eine neue Eskalationsstufe und nicht zielführend.