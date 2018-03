Sächsischer Fußballverband kündigt Geschäftsführer Pohl

Leipzig. Der Sächsische Fußballverband (SFV) hat sich mit sofortiger Wirkung von Geschäftsführer Frank Pohl getrennt. Der Kündigung war ein „persönliches Gespräch zwischen SFV-Präsident Hermann Winkler, Vizepräsident Christoph Kutschker und dem 52-Jährigen am Freitagvormittag“ vorausgegangen, teilte der Verband mit.

Zu den Hintergründen des überraschenden Schritts ist bisher nichts bekannt. „Da gab es Vorkommnisse, die wir nicht näher kommentieren werden. Ich bitte dabei um Verständnis“, erklärte SFV-Präsident Winkler gegenüber LVZ.de. Der Verband sei aber auch weiterhin arbeitsfähig. „Der bisherige stellvertretende Geschäftsführer Tom Prager übernimmt nun den Vorsitz“, so der CDU-Europaabgeordnete weiter. Die LVZ erfuhr aus Fußball-Kreisen, dass es Unstimmigkeiten beim zeitlichen Einsatz von Frank Pohl für seinen Job gegeben haben soll.

Pohls ordentliche Kündigung greife zum 30. Juni 2018, am Freitag wurde er bereits von allen Aufgaben freigestellt. Am kommenden Montag soll eine Belegschaftsversammlung beim Fußballverband stattfinden, hieß es. Dort werde über das weitere Vorgehen beraten und auch geklärt werden, ob die Stelle des Geschäftsführers ausgeschrieben wird, so Winkler weiter.