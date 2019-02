Bereits als aktiver Spieler geht Sahin in der Kabine geht Sahin stets voran: "Ich übernehme gerne die Verantwortung in der Kabine und halte mal die Ansprache vor einem Spiel, wenn der Trainer das wünscht", berichtete der 30-Jährige. "Wir haben eine Taktiktafel in der Kabine und es gibt Tage, wo wir Spieler unsere eigenen Ideen darauf einbringen. Wir machen das oft mit Felix Beijmo. Das ist immer lustig."

Sahin: "Wir sind auch kritisch zueinander"

Sahin ist dem BVB nach wie vor eng verbunden

An der Weser fühlt sich der Ex-Dortmunder richtig wohl. "Bremen hat mich echt positiv überrascht", schwärmte Sahin, "Ich finde es cool, dass die Menschen hier in Bremen hinter dem Verein stehen. So war das in Dortmund auch. Ich bin hier total nett empfangen worden. Ich habe tolle Nachbarn, gute Leute im Verein und meine Familie besucht mich am Wochenende – das passt." So ganz kann der 30-Jährige den BVB allerdings nicht vergessen: "Ich habe mich auch extrem gefreut, als wir in Dortmund gewonnen haben. Allerdings habe ich respektvoll gejubelt", denn Borussia Dortmund sei nach wie vor sein "Herzensverein". Vielleicht erfüllt sich der Trainer-Traum von Sahin beim BVB - und damit auch der Wunsch von Watzke nach einer Rückkehr.