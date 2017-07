Saisonstart für RB Leipzig an einem Sonntag

Leipzig. Nun ist es amtlich: Vizemeister RB Leipzig startet am Sonntag, den 13. August, um 15.30 Uhr in die neue Spielzeit. Dann spielt das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den vermeintlich schwächsten Gegner: den Verbandsliga-Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen. Die genauen Ansetzungen für die ersten Bundesligapartien werden kommende Woche von der DFL veröffentlicht.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Dienstag die zeitgenauen Ansetzungen für die erste Runde des DFB-Pokals bekannt gegeben. Demnach wird die Partie zwischen Drittligist Hansa Rostock und Bundesligist Hertha BSC am Montag, dem 14. August, ab 20.45 Uhr ausgetragen und live im Free-TV übertragen. Die Runde mit 64 Mannschaften findet von Freitag, 11. August, bis zum 14. August statt.

Titelverteidiger Borussia Dortmund spielt samstags ab 15.30 Uhr beim Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen um den Einzug in die zweite Runde. Rekordpokalsieger Bayern München gastiert zeitgleich beim Drittligisten Chemnitzer FC. Die SG Dynamo Dresden tritt in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals am Samstag um 15.30 Uhr an. Unter Flutlicht findet am Freitag ab 20.45 Uhr der Westschlager zwischen Rot-Weiss Essen und dem dreimaligen Pokalsieger Borussia Mönchengladbach statt.