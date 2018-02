Nach Sperre für Salif Sané: Das waren die größten Gelbsünder bei Hannover 96

Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach sah 96-Verteidiger Salif Sané nach einem Foul gegen Lars Stindl seine fünfte gelbe Karte. Der Senegalese wird in der Partie gegen Eintracht Frankfurt fehlen. Die Sperre schmerzt 96 gegen die starken Frankfurter - André Breitenreiter muss seine Defensive beim Auswärtsspiel in der kommenden Woche umbauen.

Insgesamt war es die 35. gelbe Karte für Sané in seiner Zeit bei Hannover 96. Damit findet sich der Abwehrchef in der Liste der Gelbsünder im oberen Drittel wieder. Doch welcher 96-Profi wurde am häufigsten verwarnt? Die Galerie kennt die Antwort.