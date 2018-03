Hannover-96-Abwehrchef Salif Sané spielte in Dortmund vor: Der BVB hat Interesse

Es hat nicht viel gefehlt, und 96 hätte aus Dortmund ein Unentschieden mitgenommen. Die Mannschaft stemmte sich gegen die Niederlage, immer wieder angetrieben von Salif Sané. Der Abwehrchef startete mehrfach Sprints bis zum Dortmunder Strafraum, war auffällig engagiert. Das war auch in den vergangenen Wochen meist schon so. Aber der Auftritt im Signal Iduna Park hat noch einen andere Bedeutung: Sané spielte in Dortmund vor – die Borussia hat Interesse am Verteidiger.

Für 96 wäre es nicht unwichtig, wohin Sané wechselt – das macht schlappe drei Millionen Euro mehr oder weniger aus. Wechselt er ins Ausland, kassiert 96 elf Millionen Euro Ablöse. Bleibt Sané in der Bundesliga, bekommt 96 nur acht Millionen Euro. So ist es in dem Vertrag festgeschrieben, den Ex-Geschäftsführer Martin Bader ausgehandelt hat.

Marvin Bakalorz: Brauchte sehr lange, um in die Partie zu kommen. War sehr fahrig in seinem Spiel, die Sicherheit fehlte ihm. In der zweiten Halbzeit wurde es nicht viel besser. Note: 5. © 2018 Getty Images

Matthias Ostrzolek: Der Linksverteidiger verbessert im Spiel nach vorne. Seine Flanken gefährlicher als sonst. In der Defensive in der ersten Halbzeit noch mit ein paar Wacklern, die er in den zweiten 45 Minuten abstellte. Note: 3,5. © imago/Nordphoto

Im DFB-Pokal gegen Kickers Offenbach will Sané zunächst gar nicht spielen. Als Anton mit Rot vom Platz fliegt, übernimmt der Innenverteidiger aber Verantwortung, schießt am Ende sogar den entscheidenden Treffer via Elfmeter. © imago/Eibner

Die Situation lässt Korkut irgendwann keine Wahl mehr: Er begnadigt Sané. Der Defensivmann spielt in der Folge stark auf, macht gegen den VfL Wolfsburg am 2. Mai 2015 auch sein wahrscheinlich schönstes Tor. Via Fallrückzieher. © imago/Contrast

Seine ersten Schritte als Profi-Fußballer macht Salif Sané in Frankreich, wo er in einem Vorort von Bordeaux auch geboren wurde. Nach seiner Jugend im Heimatverein US Lormont, wechselt Sané zunächst zu Girondins Bordeaux und von dort zunächst leihweise am 1.7.2011 zu AS Nancy. © dpa

Noch hält 96 jedoch tapfer dagegen und kämpft um Sané. „Wir wollen ihn halten“, bestätigt Kind und beruft sich auf Gespräche, die Manager Horst Heldt mit dem Berater geführt hat. „Salif fühlt sich sehr wohl in Hannover.“ Es dürfte allerdings für mehr Jobzufriedenheit sorgen, in bester Fußball-Atmosphäre wie in Dortmund zu arbeiten, als im mulmig-angespannten 96-Reizklima.

96 müsste schon sehr viel Geld bieten, um Sané zu halten. Berechnet werden muss dabei, was für einen Nachfolger ausgeben müsste. „Das Gesamtpaket ist entscheidend“, sagt Kind. Was 96 an Ablöse spart, kann Sané aufs Gehalt draufgepackt werden. So würde der 27-Jährige mit weitem Abstand zum Topverdiener bei 96 werden. Wesentlich wahrscheinlicher als das Szenario ist aber der Abgang zum Saisonende. Je früher 96 über Sanés Pläne informiert wird, desto besser. „Wir brauchen Planungssicherheit“, fordert Kind. Vielleicht gibt’s die schon in dieser Woche vom Berater. Sané selbst ist auf Länderspielreise, am Freitag tritt er mit dem Sengal in Marokko gegen Usbekistan an, am folgenden Dienstag in Le Havre (Frankreich) gegen Bosnien-Herzegowina. Das sind Testspiele für WM in Russland – auch hier bestünde für 96 die Gefahr, dass Sané sich mit guten Leistungen ins Schaufenster stellt.