Sorgen um Salif Sané: Schalke-Verteidiger verletzt sich in Testspiel

Nach Sané-Verletzung: Nur noch Stambouli und Nastasic als gelernte Innenverteidiger im Schalke-Kader

Was war passiert? Schalke 04 erreichte im ersten Testspiel der Saison ein Remis gegen Genk. Im Trainingslager im spanischen Benidorm trafen Mark Uth (19.) und Alessandro Schöpf (57.) für den abstiegsgefährdeten Pott-Klub. Sebastian Dewaest und Leandro Trossard hatten die Belgier zuvor jeweils in Führung gebracht. Beide Teams hatten in der zweiten Halbzeit viel gewechselt. In der Schlussphase musste dann auch Schalkes Innenverteidiger Salif Sané ausgetauscht werden. Der Neuzugang von Hannover 96 musste zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit mit bandagiertem Oberschenkel vom Platz humpeln.