Salif Sané verlässt Hannover 96: "Noch einmal Champions League spielen"

Ausstiegsklausel im Vertrag

Heldt: "Eine nachvollziehbare Entscheidung"

Der 27-jährige Innenverteidiger war im Juli 2013 von der AS Nancy an die Leine gewechselt und absolvierte für die Niedersachsen seither 131 Spiele, in denen er 13 Tore schoss. Sané ist in Hannover absoluter Leistungsträger und ein wichtiger Garant für die gute Saison von 96, die mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben und aller Wahrscheinlichkeit nach einen Platz im gesicherten Mittelfeld halten werden.