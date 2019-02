FC Bayern: Hasan Salihmaidzic spricht vor Liverpool-Kracher Klartext - "Das müssen wir abstellen"

Diese Leistung in der Defensive sorgt für dicke Luft beim FC Bayern. Beim knappen 3:2 (2:2)-Sieg in Augsburg offenbarte die Abwehr des deutschen Rekordmeisters einige Schwächen. Und FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic gefiel das gar nicht. Er ging mit seinen Spielern nach dem "Arbeitssieg" (Trainer Niko Kovac) hart ins Gericht.

Salihamidzic mit gnadenlos deutlicher Analyse

Die Analyse von Salihamidzic fiel gnadenlos deutlich aus. „Das war keine gute Leistung", sagte der 42-Jährige. "Wir dürfen nicht so viele Gegentore kassieren. Das müssen wir abstellen.“ Damit hat Bayerns Sportchef durchaus recht. Vor der Winterpause kassierten die Münchener in vier Bundesliga-Partien in Folge keinen Gegentreffer - doch seit dem Jahresbeginn setzte es in sechs Pflichtspielen schon zehn!