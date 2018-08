Salihamidzic über seinen Start beim FC Bayern: "Deshalb musste ich herumeiern"

Hasan Salihamidzic fühlt sich in seiner Rolle als Sportdirektor des FC Bayern auch bei TV-Interviews immer wohler. Der 41-Jährige hat sich nach eigener Einschätzung nach einem turbulenten Start bei den Münchnern mit der Trennung von Trainer Carlo Ancelotti „freigeschwommen, und mit jeder Entscheidung mehr, die ich treffe, ist es für mich einfacher, über die Dinge zu sprechen“, sagte er in einem Interview der Sport Bild. „ Ich fühle mich nun in meiner Haut sehr wohl.“

Christian Ziege: Der 45-Jährige, der von 1990 bis 1997 für die Münchner spielte, versuchte sich anschließend als Trainer. Nachdem er zunächst bei Borussia Mönchengladbach als Jugendtrainer arbeitete, versuchte er sich als Chefcoach in Bielefeld. Das klappte eher mäßig, von 2011 bis 2014 trainierte er verschiedene DFB-Jugendmannschaften. Nach einer Station in Unterhaching war er von 2015 bis 2017 als Trainer von Atlético Baleares in Spanien aktiv. Im März wurde er entlassen. © imago

Daniel Pranjic: Bei den Bayern spielte Pranjic von 2009 bis 2012, wechselte danach zu Sporting Lissabon. Im Anschluss war er an Celta Vigo ausgeliehen und ging ablösefrei zu Panathinaikos Athen. Kurzzeitig war er danach ohne Verein. Mit 36 Jahren schnürt er nun die Fußballschuhe für Anorthosis Famagustsa in Zypern. © imago

Diego Contento: Nach 19 Jahren beim FC Bayern wechselte Diego Contento 2014 zu Girondins Bordeux. Beim französischen Erstligisten lief sein Vertrag bis 2018. Seitdem spielt er wieder in der Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf. In der Zwischenzeit heiratete er seine Frau Jessica in der italienischen Hauptstadt Rom. © imago

Ivica Olic: Der Kroate spielte von 2009 bis 2012 für den FCB, wechselte danach zum VfL Wolfsburg und dann weiter zum Hamburger SV. Es folgte der Wechsel zum TSV 1860 München. Mit den Löwen stieg Olic zuletzt aus der 2. Liga ab. Er kündigte an: „Ich habe mich für den Lehrgang zur Trainer-A-Lizenz in Zagreb angemeldet – der geht im Sommer los und dauert ein Jahr.“ © imago

Lúcio: Der strenggläubige brasilianische Weltklasse-Verteidiger spielt noch mit 40 Jahren aktiv Fußball. Seine aktuelle Station ist der Brasilense FC in seinem Heimatland. Nach seiner erfolgreichen Bayern-Zeit (2004-2009) war der Abwehrchef unter anderem für Inter Mailand, Juventus, Sao Paulo und Palmeiras am Ball. © imago

Christian Lell: Beim FCB wurde er 2010 aussortiert, sorgte danach mit Skandalen für Aufsehen. Wegen Beleidigung wurde er 2017 zu einer Geldstrafe in Höhe von 45.000 Euro verurteilt, danach gab es sogar eine Razzia in seiner Villa. Medienberichten zufolge arbeitet er in der von ihm gegründeten C.L. GmbH im Bereich Immobilien, Yachtcharter und Sportberatung. © imago

Breno: Zweieinhalb Jahre nach seiner abgesessenen Haftstrafe wegen schwerer Brandstiftung hat der 28-Jährige einen neuen Verein gefunden: Vasco da Gama aus Rio de Janeiro. Im September 2011 hatte er seine angemietete Villa in München in Brand gesteckt. © imago

Jens Jeremies: Nach acht Jahren in München beendete er verletzungsbedingt seine Karriere. Er stieg ins Beratergeschäft ein – und gründete eine Stiftung, die Kindern und Jugendlichen in sozialer Not hilft. © imago

Stefan Effenberg: Nach seiner Trainer-Station beim SC Paderborn ist der „Tiger“ weiter im Fernsehen präsent: Nicht nur als Fußball-Experte, sondern zuletzt auch in der Gameshow „Duell der Stars – Die Sat.1 Promiarena“. Aktuell schreibt er Kolumnen bei "t-online.de" und studiert an der Akademie Deutscher Genossenschaften. © imago

Paolo Sergio: In der größten Stadt Brasiliens, in Sao Paulo, gründete der Weltmeister von 1994 und Champions-League-Sieger von 2001 eine Kirche. Für den zweimaligen deutschen Meister spielt der Glauben eine wichtige Rolle. © imago

Giovane Elber: Seit Anfang 2017 ist die Vereinslegende Markenbotschafter des FCB, kündigte an, neben Portugiesisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch nun auch Englisch zu lernen. Er lebt heute wieder in seiner Heimatstadt Londrina. © imago

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. © imago/Montage

SPORTBUZZER-Kolumnist Breyer kritisierte Salihamidzic

Dafür wurde Salihamidzic teils heftig kritisiert - beispielsweise von SPORT BUZZER-Kolumnist und Sportstudio-Moderator Jochen Breyer. "Der Sportdirektor Salihamidzic ist in seiner Außendarstellung bisher das, was der Spieler Salihamidzic nie war: zaghaft, zögerlich, ängstlich" , schrieb der ZDF-Journalist im vergangenen September. Ex-Teamkollegen von Salihamidzic sahen die Sache ähnlich. "Ich wünsche mir, dass er sein Profil noch schärfen wird, sonst wird es dauerhaft schwer", sagte etwa Thomas Helmer.

Am Ende dieses Monats im letzten Jahr trennte sich der FC Bayern nach einem 0:3 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain von dem Italiener Ancelotti und holte dann Jupp Heynckes zurück. „Das war ein Crashkurs“, sagte Salihamidzic zu dieser schwierigen Phase. „Ich habe viele Sachen in kurzer Zeit gelernt, habe mich reinfinden müssen. Aber ich hatte auch von Anfang an klare Vorstellungen, was ich machen und aufbauen möchte.“ Salihamidzic war am 31. Juli 2017 überraschend als Nachfolger von Matthias Sammer vorgestellt worden. Der frühere Profi erhielt als Vertrauensbeweis einen Dreijahresvertrag.