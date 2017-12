"Vielleicht liegt mir das Team": Warum Hannover 96 der Lieblingsgegner von Herthas Salomon Kalou ist

Im Olympiastadion stellen sie vorm Anpfiff große weiße Buchstaben an der Mittellinie auf, damit alle wissen, wo sie sind. Berlin, das wäre also geklärt. Sie hätten auch fünf andere Buchstaben wählen können: Kalou! 96 ist nämlich Salomon Kalous Lieblingsgegner. Diesmal schoss er Hertha mit 2:0 in Führung. Ein Dreierpack hatte er vor gut zwei Jahren beim 3:1 in Hannover geschnürt, beim 2:2 im Rückspiel traf er dann auch. Sechs Tore in drei Spielen gegen 96, eine Topquote, für Hannover eine Kaloustrophe.