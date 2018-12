Salzburg-Coach Rose: „Wollen RB Leipzig Schützenhilfe leisten“

Leipzig muss nun darauf hoffen, dass die in fünf Spielen siegreichen Salzburger im Gruppenfinale beim neuen Tabellenzweiten Celtic Glasgow gewinnen. Die Sachsen müssen zeitgleich gegen den punktlosen Gruppenletzten Rosenborg Trondheim gewinnen. „Wenn sie so spielen, wie in den fünf bisherigen Spielen, halte ich es auch nicht für unmöglich, dass sie in Glasgow gewinnen. Und wenn wir gegen Trondheim gewinnen, dann können wir als Zweiter noch weiterkommen“, sagte Leipzig Trainer Ralf Rangnick.